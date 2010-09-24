Учасниця конкурсу Міс Британія виявилася колишньої повією

Оргкомітет Міс Великобританія усунув від участі в конкурсі одну з претенденток Лору Еннс після того, як дізнався, що в минулому дівчина займалася проституцією.

З`ясувалося, що в 1999 році у віці 16 років майбутня королева краси позувала топлес, а також працювала в масажному салоні, надають своїм клієнтам послуги сексуального характеру, повідомляє The Sun.

Газета зазначає, що це не перший скандал, пов`язаний з Еннс. За кілька місяців до цього, її позбавили титулу Міс Корнуолл за те, що навмисне неправильно вказала свій вік - 22 роки, а не 27 років, як було насправді. Після цього вона була позбавлена права брати участь у конкурсі Міс Англія.

Незважаючи на це, влітку 2010 року Еннс стала володаркою корони королеви краси міста Плімут, а також отримала право взяти участь у конкурсі Міс Великобританія. За цей титул можуть боротися дівчата старші 25 років.

Коли Еннс стала претенденткою на титул Міс Великобританія, оргкомітет конкурсу не знав подробиць її минулого.

Конкурс Міс Великобританія - 2010 відбудеться в грудні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що володарка титулу Міс США-2010 Ріма Факіх виявилася переможницею конкурсу стриптизерок.



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