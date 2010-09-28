«Поцілунок Іуди» реставруватимуть два роки

Картину «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» відомого італійського художника Мікеланджело Мерізі да Караваджо, вкрадену з Одеського музею західного і східного мистецтва, реставруватимуть два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Одеського музею західного і східного мистецтва Володимир ОСТРОВСЬКИЙ вчора на прес-конференції в Одесі.

За його словами, провідні реставратори України дають оптимістичні прогнози щодо відновлення.

«Зараз на картині, яку повернуто з Німеччини, фахівці помістили численні наклейки, які утримують шматочки фарби на полотні, що ледь тримаються», - уточнив він.

За словами В.ОСТРОВСЬКОГО, реставратори почнуть роботу лише після завершення експертиз полотна і слідчих дій у справі його викрадачів, затриманих у Німеччині. Відновлювати картину, яка зараз перебуває у Національному реставраційному центрі, будуть приблизно протягом двох років. Потім картину повернуть до одеського музею, звідки її викрали зловмисники.

«Всі витрати, - додав В.ОСТРОВСЬКИЙ, - візьме на себе держава».

Як повідомляв УНІАН, шедевр геніального Мікеланджело Мерізі да Караваджо «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди» вартістю близько 100 млн. дол. було викрадено у ніч на 4 серпня 2008 року з Одеського музею західного і східного мистецтва

Картину вдалося викрасти через недостатньо надійну охорону експонатів музею.

25 червня 2010 року в Берліні працівниками МВС України спільно з правоохоронними органами Німеччини було затримано трьох громадян України і одного громадянина ФРН, які викрали картину Караваджо «Узяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».

30 вересня в Берліні відбулася церемонія передачі українській стороні картини Караваджо.

8 вересня генеральний директор Національного науково-дослідного реставраційного центру України Світлана СТРЕЛЬНИКОВА не змогла дати точну відповідь на запитання, коли завершиться реставрація картини «Взяття Христа під варту, або Поцілунок Іуди».