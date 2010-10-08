На київський показ Стефана Роллана запросили Наталю Водянову

Відома російська супермодель Наталія Водянова, одна найвисокооплачуваніших манекенниць у світі, була запрошена на київський показ французького кутюр`є Стефана Ролана.

Про це повідомили організатори показу. Водянова, яка останнім часом успішно займається також акторською діяльністю, повинна найближчим часом підтвердити свою присутність на показі.

Крім того, демонструвати кутюрні шедеври від Стефана Роллана будуть такі топ-моделі, як Сніжана Онопко, Вікторія Куроп`ятникова, Жужу Іванюк, Алла Костромічева та інші.

Показ колекції Стефана Роллана, який одягає Бейонсі, Мірей Матьє, Кароль Буке, Ріанна, Джекі Колінз і ще кілька десятків голлівудських зірок, відбудеться 22 жовтня 2010 року о 20:00 в Мистецькому арсеналі. Знаменитий модельєр представить колекцію сезону осінь-зима 2010/2011 Haute-Couture.

Після показу гостей чекає afterparty в Crystal Hall. Хедлайнером вечірки стане румунська поп-співачка Inna, що прославилася хітом Love.

Колекція осінь-зима 2010/2011 Haute-Couture, за словами самого майстра, народилася під враженнями від перфомансів легенди американського модерного танцю Марти Грем і однієї з найбільш відомих скульптур світу - роботи Хмаринні ворота Аніша Капура.

Жіночність Марти і енігматичні вигини Чиказького бобу (як ласкаво називають скульптуру Капура) Роллан втілив у нарядах з шовку, крепу, органзи, газару, кашеміру і шкіри ягняти.

У колекції - сукні-кокони і сукні-туніки, архітектурні рукави, тканини, що стікають фігурою, які вибухають воланами, вихлюпуються вируючими шлейфами і виблискують цінними прикрасами.

Як повідомлялося раніше, київський показ Стефана Роллана відбудеться в рамках 27-го Ukrainian Fashion Week, який пройде з 14 по 19 жовтня.

У Україні Стефан Роллан прибуде на запрошення Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine, яка вже вдруге влаштовує в столиці масштабний фешн-захід Le Grand Fashion Show. Нагадаємо, що минулого року до Києва приїжджав Елі Сааб.

Корреспондент