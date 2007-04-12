Київ. 11 квітня. УНІАН. 17-18 квітня у Харкові відбудеться перший міжнародний семінар із серії “Сучасна культурна політика”, який проводитиметься в Україні в рамках українсько-шведського культурного проекту SWIЖЕ.

Як розповів на прес-конференції в УНІАН директор центру розвитку “Демократія через культуру” Олександр Буценко, тема першого семінару з серії семінарів, ініційованих Шведським інститутом, Міністерством культури й туризму України та центром “Демократія через культуру”, “сучасні активи гуманітарного розвитку - регіональний вектор культурної політики”.

За його словами, на семінарі буде презентовано шведську модель “культурного добробуту”, яка може слугувати орієнтиром для довгострокової стратегії культурного розвитку України

Як повідомив О.Буценко, в семінарі візьмуть участь українські, шведські й міжнародні експерти з питань культурної політики. Зокрема, передбачається виступ представника Міністерства культури Карелії, культурних діячів з Литви, Латвії та Росії.

У рамках семінару також відбудуться демонстрації українських і шведських мистецьких проектів. Зокрема, 18 квітня відбудеться показ українських-шведської вистави “Зустріч”.

Як зазначив Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Йон-Крістер Оландер, у Швеції дуже цікавляться Україною і вважають її сусідньої державою, “адже політ на літаку зі Стокгольма до Києва забирає менше години, ніж політ зі Стокгольма до Брюсселя”. У Швеції також хотіли б бачити Україну членом Європейського Союзу. Тому, на думку Й.Оландера, протягом часу, який Україні знадобиться для подолання шляху в ЄС, дуже важливо розвивати контакти між різними прошарками цих двох суспільств. За словами Й.Оландера, проект SWIЖЕ - проект для молодих, і в Швеції сподіваються, що, почавши спілкуватися завдяки проекту, профінансованому шведським урядом, у майбутньому митці самостійно продовжуватимуть розвивати свої зв’язки.

SWIЖЕ - українсько шведський проект, що має стати платформою для зустрічей молодих митців із двох країн у сфері поезії, музики, театрального мистецтва, прогресивної фотографії та сучасного візуального мистецтва. Проект розрахований на 2 роки і більша його частина фінансується Шведським інститутом (Стокгольм). Деякі заходи в рамках проекту, зокрема міжнародні семінари з культурної політики, також фінансуються Міністерством культури й туризму України.