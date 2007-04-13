КОМУ ВНИЗ візьме участь в акції ”Tridens: power of trinity”

Патріархи української готики гурт Кому Вниз 21 квітня заграють вживу на всеукраїнській вечірці "Tridens: power of trinity", організованій Українським Готичним Порталом.

Компанію на сцені їм складуть електронщики ERROR:GENESIS, а відбуватиметься дійство у великому новому клубі "LUXOR".

У програмі готичної ночі також презентація нового випуску журналу "GOTHICA" та релізів українського готичного лейблу TRIDENS RECORDS: дебютного альбому gothic-industrial гурту TREIBHAUS "Unsterblich" (Німеччина) і maxi-синґлу ebm/dark electro проекту ERROR:GENESIS "Red Button" (Україна).

TRIDENS перекладається з латини як "тризуб" і має також значення "триєдинство". Під музику високого духу від Кому Вниз і потужні добірки кращих українських готик-діджеїв УГП святкуватиме "триєдинство" своїх лідируючих проектів: фестивалю "ДІТИ НОЧІ: Чорна Рада", журналу "GOTHICA" і лейблу TRIDENS RECORDS. На танцмайданчику буде переважати танцювальний готик-індастріел у стилі "нового німецького поступу" та електро-металу: RAMMSTEIN, OOMPH!, LAIBACH, KMFDM, DIE KRUPPS, MEGAHERZ та інші.

На паті також має бути присутній "батько української готики" та закордонний продюсер КОМУ ВНИЗ - Віталій Stranger (Берлін) та інші відомі гості.