4 листопада, в український прокат вийшов фільм Паранормальне явище-2 – сиквел минулорічної стрічки, яка стала одним з найуспішніших проектів в історії кінематографа, зібравши $105 млн. за бюджету лише у $15 тис.

Фільми, створені у жанрі мок’юментарі (псевдодокументалістика), вочевидь вже мають постійного глядача в Україні. Про це, зокрема, свідчить той факт, що у широкий прокат обов’язково хоча б раз на рік виходить бодай одна стрічка у цьому жанрі (Борат, Район №9, Відьма з Блер, Бруно).

Цього разу – це Паранормальне явище-2. Раніше тільки до фільму Відьма із Блер намагалися створити продовження, але тоді воно в прокаті провалилося. І це цілком логічно, адже в подібних фільмах найголовніше – це ідея. І якщо глядачі вже її "розкусили", то навряд чи їм буде цікаво дивитись практично один і той самий "трюк" вдруге.

У даному випадку автори ризикнули здійснити до певної міри експеримент: зробити комерційно успішне продовження до псевдодокументального фільму. Зважаючи на те, що за плечима у режисера і сценаристів фільму лише по 2-3 малобюджетні і не дуже відомі проекти, то в принципі ризик для їхньої кар’єри при цьому був мінімальний.

Взявши за основу прийоми з першої частини – зйомка камерами спостереження щоденного життя мешканців одного приватного будинку – автори розповіли передісторію появи дивних явищ в першій частині фільму, показали їх більше і пояснили, чому саме ця сім’я була обрана.

Водночас історія сприймається абсолютно автономно, і якщо ви не бачили першої частини, то вам все одно буде все зрозуміло, і, напевне, навіть більш цікаво, оскільки "трюк" ви бачитимете вперше. Вочевидь "трюк" вдався, і нова стрічка обіцяє повторити долю попередньої, бо тільки за перший вікенд фільм лише в американському прокаті зібрав понад $40,5 млн. за бюджету в 3 млн.

Новинар