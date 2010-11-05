Оприлюднено назву нового альбому Майкла Джексона

Новий альбом Майкла Джексона отримав назву Майкл (Michael). Збірник раніше невідомих пісень покійного поп-короля вийде 14 грудня 2010 року.

Як зазначає Лейбл Epic Records, що випусковий диск, Майкл - це збірка нещодавно завершених композицій, над якими Джексон працював "всюди - від будинку свого друга в Нью-Джерсі до студій в Лас-Вегасі і Лос-Анджелесі".

Першою прем`єрою з альбому стане пісня Breaking News, написана в 2007 році вдома у неназваного друга Джексона. Її доведено до остаточного вигляду вже після смерті співака, повідомляється в блозі The New York Times.

Починаючи з 8 листопада протягом тижня пісня Breaking News транслюватиметься на сайті michaeljackson.com. Крім того, на ньому буде розміщено і відео - тизер до альбому.

Як повідомлялося раніше, збірник Майкл стане одним із серії дисків, які буде видано протягом найближчих семи років. Передбачається, що Джексон залишив близько 100 композицій, які ніколи не видавалися. Деякі з цих треків датуються 1980 роками.

22 листопада 2010 в продаж має надійти повне зібрання кліпів Майкла Джексона на DVD Michael Jackson`s Vision.

Lenta.ru

