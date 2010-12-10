Берлінале відкриє фільм братів Коенів

Фільм Ітана і Джоеля Коенів True grit (Залізна хватка) відкриє 61-й Берлінський кінофестиваль, який триватиме з 10 по 20 лютого 2011 року.

Йдеться про римейк однойменного вестерну 1969 року з Джоном Вейном (John Wayne) у головній ролі. За сюжетом, батько 14-річної Матті Росс у виконанні Хейлі Стайнфелд (Hailee Steinfeld) гине від кулі негідника Тома Ченні (Джош Бролін).

Дівчинка вирішує помститися вбивці за допомогою войовничого і вічно п`яного начальника поліції Рустера Когберна (Джефф Бріджес), перш ніж його спіймає техаський рейнджер на ім`я Лабеф (Метт Деймон), який повинен заарештувати Тома за інше вбивство, повідомляє Variety.

"Джоел і Ітан Коени з їх іронічністю, дивакуватими персонажами і безглуздими положеннями уособлюють собою першорядне американське незалежне кіно. Їхні фільми неодноразово підкорювали глядачів. Тому "Залізна хватка" - чудовий спосіб відкрити Берлінале 2011 року", - зазначив директор фестивалю Дітера Коссліка (Dieter Kosslick).

Свого часу саме в Берліні відбулася прем`єра найзнаменитішого фільму Коенів - Великого Лебовські (The Big Lebowski, 1998).

Журі Берлінале цього року очолює актриса і режисер Ізабелла Росселліні. Хто складе їй компанію і які фільми будуть в конкурсі, поки не оголошено. Відомо лише, що Косслік прийняв рішення вкотре запросити в суддівську колегію опального іранського режисера Джафара Панахі, який неодноразово зазнавав судового переслідування за різку критику чинної влади в Ірані. На початку березня 2010 року Панахі було заарештовано, і на Каннський фестиваль, де він також був у членів журі, його вже не випустили, незважаючи на петиції фестивальної дирекції. Не пустили його і минулого року до Берліна.

Нагадаємо, що в 2010 році Золотого ведмедя - головну нагороду Берлінського кінофестивалю - завоював фільм Мед турецького режисера Семіха Капланоглу.

РИА Новости