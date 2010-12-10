Нардепам хочуть влаштувати курси з української мови

У Верховній Раді України пропонують ухвалити закон щодо запровадження курсів підвищення кваліфікації народних депутатів України.

Відповідний проект «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», внесений народними депутатами від НУ-НС Лілією ГРИГОРОВИЧ, Андрієм ПАРУБІЄМ, Володимиром КАРПУКОМ, від фракції Народної партії Олегом ЗАРУБІНСЬКИМ та від “БЮТ – Батьківщина” Андрієм ПАВЛОВСЬКИМ.

Законопроектом пропонується забезпечити проведення не рідше одного разу на два роки курсів підвищення кваліфікації у ряді знань. Зокрема, з історії України, конституційного права, української мови та іноземної мови.