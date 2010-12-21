У кінотеатрах Києва покажуть найкраще Доросле кіно

З 23 грудня в столичних кінотеатрах Київ і Жовтень стартує проект Доросле кіно - найкраще авторське кіно Європи, присвячене дорослим іграм.

Відкриється проект фільмом Всі інші - другий повнометражний художній фільм Марен Аде, молодого режисера, яку вже порівнюють з Бергманом і Антоніоні.

Фільм отримав гарні відгуки глядачів і критиків на міжнародному кінофестивалі в Берліні. Журі Берлінале відзначило стрічку відразу двома нагородами - Срібним Ведмедем за найкращу жіночу роль і Гран-прі журі Берлінського фестивалю, а також номінацією на Золотого ведмедя.

Також у програмі Дорослого кіно:

- 30 грудня - Бугі-Вугі - британська сатира на світ сучасного мистецтва. У центрі історії - богема, корумповані арт-дилери, екстравагантні колекціонери, безсердечні агенти, художники, що перебувають в пошуку, сексуально стурбовані світські дами. Це маленький світ, наповнений великими грошима, і всі герої намагаються зайняти місце під сонцем, обійшовши своїх конкурентів

- 6 січня - Поцілуй мене ще раз - продовження кіно-хіта Останній поцілунок (L`UltimoBacio), що вийшов 7 років тому.

- 13 січня - Тримай дистанцію - італійська мелодрама Карло Маццакураті. Тримати дистанцію - цьому вчить досвідчений репортер свого молодого помічника Джованні. "Зберігай дистанцію між собою і людьми, про яких пишеш", - наполягає професіонал. Але в Джованні навіть не виникає думки залишатися байдужим, коли він стає свідком трагедії.

Корреспондент.net