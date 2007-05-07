У Харкові відкрилася виставка 4-річної художниці

Поліна Добрякова ще погано говорить, не вміє читати й писати, а вже створила десятки картин. І кожну закінчену картину вона розчісує гребінцем — щоб було гарно. Розчесані полотна маленької художниці колекціонери купують просто на виставці.

З дитячого садка – на свою персональну виставку – маршрут чотирирічної харківської художниці Поліни Добрякової. Дівчинка бере за руку відвідувачів експозиції та розповідає, що намальовано на полотні – кішка, буря чи танець квітів. Дорослі розгублено всміхаються. Їм важко повірити, що все це намалювала дівчинка, яка ще навіть погано говорить.

Картини Полінка малює гуашшю, а роль пензлика можуть виконувати руки, ноги, зубна щітка чи будівельний валик. Наприкінці обов’язково причеше гребінцем — аби було красиво. Батьки кажуть, що свою долю дочка вибрала сама, коли їй був усього один рік.

"Мы поставили перед нею фломастери, фонетоскоп, підручник математики, глобус. Вона взяла фломастери. Я купила фарби, вона малює і її не чути, й не видно", - зазначає Марина Пономаренко, мама художниці.

Для Поліни малювання – поки звичайна гра. Назви картинам вигадує під настрій, коли побачить, що на малюнку казковий букет квітів чи вечірня гроза. Правда, цю гру оцінили колекціонери й просто на виставці купують картини.

За матеріалами "Факти", ICTV