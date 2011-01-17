Названо імена тих, хто візьме участь у шоу Танці з зірками

У телешоу Танці з Зірками на каналі СТБ візьмуть участь Микита Джигурда, Анфіса Чехова, Сергій Сосєдов, Тетяна Овсієнко, Лілія Ребрик, Олександр Кривошапко, Стас Шурінс, Володимир Ткаченко.

Як повідомлялося, шоу Танці з зірками за форматом BBC Strictly Come Dancing стартує на СТБ 26 лютого. Під час проекту зірки кіно, телебачення, спорту та шоу-бізнесу будуть змагатися один з одним у парах з професійними танцюристами, фіналістами трьох сезонів іншого танцювального шоу СТБ Танцюють всі!.

Програма успішно виходила на 1+1, однак телеканал відмовився від формату. Глава правління СТБ Володимир Бородянський розцінив цю відмову як стратегічну помилку конкурентів.

Між тим, восени цього року СТБ запустить четвертий сезон танцювального шоу Танцюють всі.



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