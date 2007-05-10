У Секретаріаті Президента відбудеться засідання колегії Нацради з питань культури і духовності

У п’ятницю, 11 травня, у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться розширене засідання колегії Національної ради з питань культури і духовності під головуванням радника Президента, голови Ради Миколи ЖУЛИНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на порядку денному – актуальні питання проведення Року книги в Україні, стан та проблеми розвитку інформаційно-культурного простору. Йтиметься, зокрема, про ситуацію навколо Національного художнього музею України та Національної спілки майстрів народного мистецтва.

Планується, що у засіданні візьмуть участь відомі громадські та культурні діячі. Серед них – президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Едуард ПРУТНІК, голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО, поетеса Ліна КОСТЕНКО, поет, голова товариства «Україна–Світ» Іван ДРАЧ.

Захід розпочнеться об 11.00 у Залі прийомів (3-й поверх Секретаріату Президента).

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 10 травня, до 17.00 за телефонами: 255-63-18, 255-65-01 та 255-78-44.