Губернатор просить Путіна звільнити Петербург від історичного статусу

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвієнко звернулася до прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна з проханням виключити місто із списку історичних поселень, влада яких з липня 2010 року зобов`язана погоджувати містобудівну документацію з відповідною федеральною службою (Росохоронкультурою), пише «Коммерсантъ».

В Адміністрації міста вважають новий порядок надмірним, заявляючи про загрозу зупинки інвестиційних і будівельних проектів.

На думку Смольного, такий мегаполіс, як Петербург, де історичний центр становить лише четверту частина загальної площі території, не може вважатися історичним поселенням.

«Враховуючи, що ні Псков, ні Новгород, ні Москву до перелік історичних поселень не включено, прошу розглянути питання про виключення Санкт-Петербурга з зазначеного переліку», - наводить текст листа Газета.ру.

Проте, на думку експертів «Ъ», скандал з 403-метровим хмарочосом «Охта-центр» вже довів необхідність федерального контролю за рішеннями петербурзької адміністрації.