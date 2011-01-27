Учасники економічного форуму в Давосі створять картини

Учасники 4-го Круглого столу з питань благодійності Фонду Віктора Пінчука створять власні картини разом зі спеціальним гостем заходу - британським художником Деміеном Херстом.

Картини будуть створені в придуманому Херстом стилі spin painting, за допомогою машин для малювання (spin painting machines), які спеціально для цього були доставлені в Давос.

Spin painting - це одна з серій робіт Деміена Херста, до створення якої він повертався протягом всієї своєї творчої кар`єри.

"Мені дійсно подобається їх створювати. Мені дійсно подобається машина і те, як вона рухається. Цей рух, якоюсь мірою, означає життя. Таким чином рухаються атоми в наших тілах, так рухається планета, по якій ми ходимо. І так само рухаються інші планети навколо нашої. Щоразу, коли картина закінчена, мені не терпиться зробити ще одну ", - зазначив Херст.

Основною темою 4-го Круглого столу з питань благодійності під назвою modernARTization стане обговорення ролі мистецтва та філантропії у перетворенні суспільства, повідомили у прес-службі Фонду Віктора Пінчука.

У дискусії візьмуть участь: Річард Армстронг, Директор Фонду та Музею Соломона Гуггенгайма (США); Джефф Кунс, художник (США); Її Світлість Шейха Аль-Маясса бінт Хамад бін Халіфа Аль-Тані, Голова опікунської ради Відомства музеїв Катару, Глава філантропічної неурядової організації Reach Out To Asia (ROTA); Бернардо Пас, бізнесмен і філантроп, засновник Інституту "Inhotim" (Бразилія); Олафур Еліассон, художник (Данія). Спеціальні гості Круглого столу: художник Деміен Херст (Великобританія) і директор Нового дитячого музею Рейчел Тіглі (США). Модератором дискусії - бразильський письменник Пауло Коельо.

Загалом, у заході візьмуть участь більш ніж 300 осіб, серед яких учасники Всесвітнього Економічного Форуму, представники бізнесу, доброчинних та громадських організацій, ЗМІ.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 січня, у Швейцарії, в гірському курортному містечку Давосі починає роботу черговий Всесвітній економічний форум. У ньому бере участь близько двох з половиною тисяч "найважливіших людей світу". Бере участь у зборах і Україна.

Корреспондент.net

