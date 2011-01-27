Варлей і Горянський набирають у Києві акторський курс

Радянська і російська акторка Наталія Варлей, що прославилася роллю у фільмі Кавказька полонянка, та український актор Володимир Горянський відкрили в Києві набір студентів у свою творчу майстерню в Москві.

Вони оголосили про старт міждержавного освітнього проекту, в рамках якого на акторському відділенні у Московському інституті телебачення і радіо Останкіно (Мітра) буде сформована група з українських студентів.

"Масштаби російського кіновиробництва настільки великі, що кінематографісти з Росії часто їдуть знімати в Україну. Наша країна володіє прекрасним вибором локацій, технічними ресурсами, гідними фахівцями, але поки що в Україні не багато акторів, здатних взяти участь у цих фільмах. Основна мета нашої освітньої програми - дати українським акторам можливість вийти на цей міжнародний рівень, проявити себе не тільки в Україні, але і в таких російсько-українських проектах, стати зірками не тільки вдома, але і в Росії ", - сказав Володимир Горянський.

За словами керівників освітньої програми, вона дасть можливість талановитій молоді з України навчатися у середовищі, де кінематограф існує і активно розвивається, зрозуміти закони сучасного кінематографа практично зсередини.

"При відборі студентів ми зосередимося на пошуку яскравих, нестандартних типажів, істинних індивідуальностях. Україна багата справжніми красунями, також тут багато артистичних особистостей, яких достатньо грамотно відшліфувати, щоб перетворити в істинних акторів!", - зазначила Наталія Варлей.

Набір українських студентів на акторське відділення МІТРА відкриває міждержавний освітній проект для талановитої молоді, організований Фондом розвитку культури і кіно спільно з Московським інститутом Останкіно.

Прослуховування і вступні іспити на курс Варлей і Горянського відбудуться в Києві, подальше навчання - в Москві. Згідно з правилами, абітурієнти на прослуховуванні повинні будуть прочитати байку, вірш та уривок з прози. За підсумками вступних іспитів, які відбудуться в серпні, 30 студентів з України будуть зараховані на акторське відділення Мітри. П`ятеро з них отримають гранти на безкоштовне навчання від Фонду розвитку культури і кіно.

У прослуховуванні можуть взяти участь всі бажаючі незалежно від віку та рівня акторської освіти.

Корреспондент.net

