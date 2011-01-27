День пам'яті Голокосту в Німеччині вперше присвятять циганам

Центральну роль у заходах, які пройдуть у Німеччині в день пам`яті жертв Голокосту, 27 січня, вперше відведуть представникам циганів. Про це повідомляє DW-World.

За даними агентства, перед депутатами нижньої палати парламенту - Бундестагу - виступить представник одного з циганських етносів - рома Цоні ВАЙС (Zoni WEISZ). У 1944 році, ще дитиною, його разом з родиною було депортовано нацистським режимом на схід Нідерландів, де йому допомогли врятуватися. Його сім`я загинула в таборі Освенцим.

Також за весь час існування Дня пам`яті Голокосту в заходах вперше візьме участь Федеральний президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ. Пізніше в 2011 році, як повідомляє DW-World, в країні відкриють присвячений циганам меморіал.

У роки Другої світової війни жертвами нацистів стали, за різними відомостями, від 150 тисяч до півмільйона циганів. Йдеться в основному про два етноси – рома і сінті.

Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня, було встановлено рішенням Генасамблеї ООН в 2005 році. Цього дня в 1945 році радянські війська звільнили табір Освенцим. Німеччина відзначає цю дату з 1996 року.

Звичайно під Голокостом насамперед розуміється винищення нацистами євреїв, яких з 30-х років до закінчення Другої світової війни загинуло близько шести мільйонів. Окрім них також знищувалися представники інших етнічних і соціальних меншин.