Сьогодні стартують "Вечори французького кіно"

У столичному кінотеатрі "Україна" 27 січня відкривається шостий щорічний фестиваль "Вечори французького кіно". Після Києва кінофестиваль пройде в Харкові, Львові, Донецьку, Запоріжжі, Дніпропетровську, Одесі та Севастополі.

Фільмом-відкриттям стане новий фільм Аббаса Кіаростамі "Завірена копія", головну роль в якому зіграла Жюльєт Бінош.

Також у програмі фестивалю знакові картини останнього сезону:

"Завірена копія". Режисер: Аббас Киаростамі. У ролях: Жюльєт Бінош, Жан-Клод Кар’єр, Агата Натансон, Джина Джакетті, Адріан Мур

Джеймс – британський письменник, приїжджає до Італії на конференцію, присвячену проблемі оригіналів і копій в мистецтві. Там він знайомиться з француженкою, власницею картинної галереї, яка вдає, що письменник – це її частенько відсутній чоловік. Письменник підіграє чарівній жінці, але ця безневинна гра незабаром стає небезпечною. Гра трансформує реальність, переходить у неї, і грань між оригіналом і копією стирається зовсім.

"Притулок". Режисер: Франсуа Озон. У ролях: Ізабелль Карре, Мельвіль Пупо, Луї-Ронан Шуазі, П’єр Луї-Калікст, Клер Верне.

Мюс і Луї дуже захоплювалися героїном. Коли Луї помирає від передозування, Мюс переживає гірші дні в своєму житті. А незабаром з`ясовується, що вона вагітна... У прагненні втекти від бід Мюс, що обрушилися на неї, переходить на метадонову терапію і виїжджає в покинутий будинок, де, як вона сподівається, всі залишать її в спокої. Але одного разу в її тихий притулок вторгається нежданий гість...

"Моя дівчинка не хоче". Режисер: Крістоф Оноре. У ролях: К’яра Мастрояні, Луї Гаррель, Марина Фоїс, Жан-Марк Барр, Фред Уліссе

Після розлучення з чоловіком Олена сама вирішує всі проблеми, які життя підкидає їй і двом її дітям. Вона наполегливо долає всі труднощі. Їй вже здається, що вона в змозі справитися з будь-якими бідами. Невтомні батьки, сестричка, брат і інші родичі твердо вирішили, не дивлячись на її відчайдушний опір, зробити Олену щасливою. Такого «щастя» вона вже не перенесе...

"Останній романтик планети Земля". Режисери: Арно Лар’є, Жан-Марі Лар’є. У ролях: Матьє Амальрік, Карін Віар, Катрін Фро

Кінець світу близький – про це вже оголосили по радіо. У новинах повідомляють, що на Токіо скинута бомба, Парижу нанесено ракетний удар, але Робінсон, здається, не помічає загальної паніки. Посеред цього кошмару він шукає дівчину. У гонитві за нею він міг загинути десятки разів. Він роз’їжджає по всій Європі, щоб обійняти її востаннє.

Подробиці