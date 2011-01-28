Головну роль у Прометеї Рідлі Скотта зіграє Майкл Фассбендер

Призначено актора на головну роль у Прометеї - новому фільмі англійського кінорежисера Рідлі Скотта, який зняв такі стрічки, як Чужий, Ганнібал, Гладіатор.

Головну чоловічу роль у стрічці виконає Майкл Фассбендер, який зіграв у серіалах Брати по зброї і Hex, а також фільмах Центуріон і Безславні виродки. Зараз Фассбендер закінчує роботу над стрічкою Люди Ікс: Перший клас, де він зіграв молодого Магнето.

Головну жіночу роль у фільмі Скотта грає Нумі Рапас, відома за оригінальною стрічку Дівчина з татуюванням дракона, повідомляє Heatvision.

Крім того, перенесено прем`єру фантастичної стрічки Скотта Прометей - фільм вийде на екрани 8 червня 2012 року, а не 9 березня 2012 року, як повідомлялося раніше.

Нагадаємо, що спочатку Рідлі Скотт планував зняти два приквели до свого Чужого, проте незабаром відмовився від цієї ідеї, а всі напрацювання для ймовірного Чужого ляжуть в основу Прометея.

Над сценарієм у даний час працює Деймон Лінделоф, відомий як продюсер Зоряного шляху Дж.Дж.Абрамса.

Lenta.ru

