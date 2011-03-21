Гурт "Lюk" припиняє своє існування. Про це харків`яни повідомили на своєму офіційному сайті.

"Більшою мірою це результат того, що члени групи по-різному уявляють собі подальшу діяльність групи. Щиро хочемо подякувати всім вам за той час, що ви були з нами", - повідомляється на сайті гурту "Lюк".

Новина про розпад гурту стала повною несподіванкою - зокрема й для шанувальників гурту, які активно коментують подію на сайті та запитують про причини - адже досі жодних повідомлень про розбіжності між членами гурту не з`являлося.

Нагадаємо, що останній альбом гурту - "Мамина юность" - "люки" називали найкращим у своїй творчості.

Як повідомили "Молоде радіо" представники гурту, "квартирник" 26 березня у Харвкові все-таки відбудеться, але на ньому буде лише половина гурту - солістка Ольга Герасимова та Олег Панюта.