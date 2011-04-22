У Києві виступить автор найкращого джазового альбому за версією Billboard

25 квітня в Києві у Міжнародному Центрі культури та мистецтв (Жовтневий палац) відбудеться концерт всесвітньо відомого джазового трубача Кріса Ботті.

Ботті здобув популярність завдяки своїй роботі з рок-музикантом Стінгом, з яким він записується і виступає з 1999 року.

Співпрацював Кріс також і з багатьма іншими відомими джазовими, рок-і поп-музикантами, в числі яких Пол Саймон, Арета Франклін, Джош Гробан, Андреа Бочеллі, соліст Aerosmith Стівен Tайлер, Берт Бакарак і Майкл Бубле.

Кріс Ботті записав більш як десять комерційно успішних сольних альбомів. Три з них досягали першого місця у чарті джазових альбомів журналу Billboard. Збірка When I Fall In Love посіла перше місце в категорії Найкращий джазовий альбом журналу Billboard.

Ботті чотири рази номінувався на премію Греммі, однак жодного разу не отримав її.

Кріс Ботті грає на трубі ручної роботи Martin Committee, створеній у 1940 році, й використовує три срібних мундштуки фірми Bach, виготовлених у 1926 році.

У київському концерті Ботті візьме участь ціла плеяда видатних музикантів:

- Штатна вокалістка The Rolling Stones Ліза Фішер, яка прославилася своїми дуетами з Міком Джаггером, а також Тіною Тернер;

- Джазовий гітарист Марк Вітфілд;

- Найуспішніший з учнів Джорджа Бенсона, він виступав разом з Ray Charles, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Quincy Jones і братами Marsalis;

- Барабанщик Billy Kilson.

Концерт відбудеться 25 квітня 2011 року в Міжнародному Центрі культури та мистецтв (Жовтневий палац). Початок о 19:00. Вартість квитків: партер і амфітеатр - від 450 до 1400 грн, балкони - від 200 до 800 грн.

26 квітня Кріс Ботті виступить в Одесі.

Нагадаємо, що 7 липня 2011 року в Києві у Палаці Спорту виступить всесвітньо відомий британський музикант Стінг.