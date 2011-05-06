У Києві проходить виставка творів людей, які постраждали від нацизму

У Києві, в Культурно-мистецькому центрі Національного університету “Києво-Могилянська академія” відкрилась виставка творчих робіт людей, які постраждали від тоталітаризму та нацизму.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка присвячена переосмисленню «спадщини» тоталітаризму, людям, які пережили фашизм та сталінські табори.

Як зазначили організатори виставки, проект сприятиме розвитку інтересу та поінформованості суспільства щодо проблем цих людей, формуванню діалогу між поколіннями та неприйнятності будь-яких проявів неонацизму.

Виставка проходить у рамках програми «Місце зустрічі: діалог Німецького урядового фонду «Пам`ять, відповідальність та майбутнє».

Крім Києва, виставку також побачать у Миколаєві, Тернополі, Хмельницькому та Чернігові.

На виставці представлені творчі роботи людей, які постраждали від нацизму та сталінізму, а також дитячі роботи переможців конкурсу «Війна та мир: діалог поколінь».

«Такі проекти є дуже важливими, оскільки в Україні виросло багато людей, які пам`ятають трагедію своїх дідусів та бабусь, які розуміють, скільки крові було пролито на цій землі і своєї, і чужої. Дуже важливо, щоб це були не формальні знання учня, який відповідає на запитання вчителя історії, а щоб це були знання, які йдуть від серця», - сказав на відкритті виставки правозахисник Семен ГЛУЗМАН.