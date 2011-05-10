12 травня в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» стартує «Другий Фестиваль сучасного кіно Угорщини».

Фестиваль проходитиме за сприяння Посольства Республіки Угорщина в Україні.

Цього дня в фойє кінотеатру буде розгорнуто фотовиставку, присвячену 200-річчю видатного угорського композитора Ференца Ліста, яку презентують співробітники Посольства Республіки Угорщина в Україні, відбудеться урочисте відкриття Фестивалю, демонструватиметься фільм «Лафа» режисера Тамаша Кеменьфі, що вважається класикою сучасної угорської комедії та має перемоги на європейських кінофестивалях.

Фестиваль триватиме до 18 травня. У його програмі будуть показані фільми, зняті режисерами угорськими за останні п`ять років: від сюрреалістичного відеоарту до історичної драми.