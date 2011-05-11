Відбудеться IV фестиваль «Київська Барикада» імені Юрка Покальчука

17-21 травня 2011року, в Києві, під проводом мистецького об’єднання «ОsтаNNя барикада» відбудеться IV літературно - мистецький фестиваль «КИЇВСЬКА БАРИКАДА», імені Юрка Покальчука. У фестивалі візьмуть участь відомі в Україні та за її межами письменники, музиканти та громадські діячі.

Фестивальна програма насичена подіями, зокрема, відбудуться зустрічі літераторів зі студентами в університетах та з учнями київських шкіл, презентація аудіо-збірки віршів Юрка Покальчука, конференції, прес-конференції та, вже традиційна для фестивалю «Ніч поезії» (поетично-аудіо-візуальне шоу за участі театрів вогню на Михайлівській площі).

Цього року програма фестивалю «Київська барикада» включає в себе гала-концерт на Софіївській площі, за участі відомих українських гуртів, таких як: «ТНМК», «Тартак», «С.К.А.Й» та інш.

У межах фестивалю також відбудеться презентація збірки віршів Юрка Покальчука вустами друзів: Юрко Журавель (гурт "От вінта"), Олександр Ірванець, Іван Малкович, Олег "Фагот" Михалюта (гурт "ТНМК"), Лесь Подерв`янський, Лірник Сашко, брати Капранови, Олесь Доній, Павло Коробчук, Сергій Жадан, Світлана Поваляєва, Артем Полежака, Юрій Стець, Ксенія Омельченко, Неля Франчук, Олег Покальчук, Місько Барбара (гурт "Мертвий півень").

З повною програмою фестивалю можна ознайомитись тут.

067 273 95 60 – прес –аташе фестивалю, Євгенія Абросимова

067 247 26 02 – виконавчий директор, Ксенія Омельченко.