На аукціоні Christie`s російський живопис встановив новий рекорд

На аукціоні Christie`s, який відбувся у Лондоні, російський живопис встановив новий рекорд, повідомив Lenta.ru представник аукціонного дому.

Картина Костянтина Сомова "Веселка", виставлена на торги за стартовою ціною 400 тисяч фунтів стерлінгів, була продана за 3,3 мільйона фунтів. Інші роботи Сомова також йшли в три-чотири рази дорожче за початкову ціну.

Рекордно дорогим придбанням стала картина "Портрет Василя Шукаєва в студії" пензля Олександра Яковлєва, продана за 2,5 мільйони фунтів стерлінгів при стартовій ціні в 500 тисяч.

Картина "Корабель біля скель Гібралтара" Івана Айвазовського була продана за 2,4 мільйони фунтів стерлінгів. Лот був заявлений на торги за ціною 400 тисяч. Великим успіхом користувалися роботи Івана Піохонтова, які йшли в десять і більше разів вище естимейтів, - за 60-80 тисяч.