Ларс фон Трієр пообіцяв зняти порнофільм про християнські церкви

Датський режисер Ларс фон Трієр заявив, що наступним його проектом стане фільм про християнські церкви. Картина буде знята в жанрі порно.

За словами режисера, в наступному своєму фільмі він збирається досліджувати різницю між Західною і Східною церквами.

"Порнофільм, який я хочу зняти називається "Східна і Західна церкви", – зазначив фон Трірер.

На питання про те, як він збирається пов`язати порно і християнство, фон Трієр відповів: "Це якраз дуже просто. Там буде багато філософських міркувань і всякого бла-бла-бла. А потім герої починають порівнювати Баха і християнство з сексом. Це буде весело".

Він також додав, що в новій картині буде задіяна Кірстен Данст, яка за роль у його фільмі "Меланхолія" удостоїлася призу Канського кінофестивалю як виконавець кращої жіночої ролі.

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