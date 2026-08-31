Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на перший день осені

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 1 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,52 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 24 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,54/44,57 грн/дол., а до євро - 51,66/51,68 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 31 серпня не змінився і складав 44,87 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,33 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 5 копійок і становив 52,24 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,54 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" не змінився і становив 44,75 гривні за долар, а каурс євро подешевшав одразу на 30 копійок і складав 52,05 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

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