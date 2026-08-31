РФ викотила ще один серійний авіалайнер 'нового покоління': хто отримає літак (відео)

МС-21 - головний проєкт російського цивільного авіабудування.

Російська компанія "Яковлєв" викотила з цеху остаточного складання другий серійний авіалайнер МС-21-310 (заводський номер 0015). Про це повідомляють спеціалізовані авіаційні ресурси.

На відміну від раніше показаного ОАК ("Об'єднана авіабудівна корпорація") першого серійного літака (заводський номер 0014), цей призначений для "Аерофлоту" – найбільшої державної авіакомпанії РФ. Водночас, за словами фахівців, борт номер 0014 також потрапить до "Аерофлоту".

За даними російських ЗМІ, виготовлення другого серійного МС-21-310 відбувається з відставанням від початкового графіка: терміни змістилися на кілька місяців через переналаштування логістичних ланцюжків і адаптацію виробничих процесів під нові комплектуючі.

Довідка УНІАН. МС-21 - головний проєкт російської програми розвитку цивільної авіації. Йдеться про середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак на 163-211 пасажирів (базова версія), який розглядають як альтернативу Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Реалізація проєкту суттєво відстає від початкових планів. Від першого польоту МС-21 минуло майже десять років, однак машина досі не в експлуатації.

При цьому витрати на програму продовжували збільшуватися. Через це експертне середовище дедалі більше сумнівається у перспективах проєкту та його здатності конкурувати із західними машинами.

Криза цивільної авіації Росії - останні новини

Програма МС-21 реалізується в умовах глибокої кризи російської цивільної авіації. Останніми роками вона посилилася через технологічну ізоляцію РФ після запровадження санкцій у відповідь на вторгнення в Україну. Російські авіакомпанії стикаються з гострим дефіцитом справних літаків, обмеженим доступом до запчастин і авіаційних двигунів, а також нестачею кваліфікованих кадрів.

Сукупність цих проблем ускладнює обслуговування флоту та призводить до прискореного виведення частини авіалайнерів з експлуатації. Раніше УНІАН повідомляв, що до 2030 року Росія може втратити майже половину парку цивільних літаків.

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