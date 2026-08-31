Анонсовано нову презентацію Playstation: цього разу не доведеться чекати до ночі

Вперше за довгий час шоу відбудеться вдень, а не пізно вночі.

Sony оголосила про повернення State of Play – нова ігрова презентація відбудеться вже цього четверга, 3 вересня. Цього разу компанія вирішила не обмежуватися однією трансляцією: одразу після основного шоу відбудеться спеціальний випуск State of Play Japan.

Основний State of Play розпочнеться о 16:00 за київським часом. У рамках цієї частини покажуть анонси та новини щодо майбутніх ігор від PlayStation Studios та розробників-партнерів, а завершить шоу розширений показ Final Fantasy VII Revelation – заключної частини трилогії ремейків від Square Enix.

Одразу після цього розпочнеться презентація State of Play Japan, яка буде повністю присвячена детальному розбору проєктів від студій з Японії та Азії, включаючи нові геймплейні ролики та анонси.

Відео дня

Примітно, що обидві трансляції розпочнуться о 16:00 за київським часом. Для українських геймерів це особливо зручний час: зазвичай шоу State of Play стартує пізно ввечері або близько опівночі.

Попереднє шоу State of Play, яке відбулося в червні, принесло декілька великих анонсів, зокрема перший показ God of War: Laufey, новий геймплей Marvel’s Wolverine та анонс Until Dawn 2. Тому вересневе шоу може стати не менш насиченим, особливо з огляду на зростаюче невдоволення гравців рішенням Sony відмовитися від фізичних дисків.

Ще раніше Sony підвищила ціни на PlayStation 5 у всьому світі. Тепер за звичайну PS5 із дисководом просять 650 євро (~33 000 грн), а за PS5 Pro – 900 євро (~46 000 грн). На цьому тлі продажі консолей PlayStation навіть побили 25-річний антирекорд.

УНІАН повідомляв, що на ПК тепер можна пройти 75% усієї бібліотеки PlayStation 3 – це майже 2700 ігор. Автори емулятора RPCS3 оголосили про досягнення важливої віхи.

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