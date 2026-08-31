Росія рухається в напрямку завершення війни, - Путін

Прем'єр-міністр Індії закликав Путіна припинити війну проти України.

Росія "рухається в напрямку завершення" війни проти України. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пишуть росЗМІ.

Прем'єр Індії закликав Путіна припинити війну проти України, заявивши, що вона "відкидає людство назад". Він підкреслив, що "земля Ганді та земля Будди несуть єдине послання – шлях миру".

"Кожен день, проведений у війні, відкидає людство назад... Ми маємо відійти від нескінченної війни до її завершення. Це необхідно для благополуччя людства. Мирне вирішення всіх питань у найкоротші терміни – це заклик людства, і це послання Індії", – сказав Моді.

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Путін відповів, що РФ нібито "рухається в напрямку завершення" війни:

"Дуже дякую, шановний прем’єр-міністре. Ми саме цим шляхом і рухаємося".

Путін ухвалив рішення про ескалацію війни після візиту голови ЦРУ

Раніше The Economist, посилаючись на заяви джерел, наближених до Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін після кількох тижнів роздумів ухвалив рішення про ескалацію, щоб зберегти свою владу та життя. Один із давніх соратників Путіна заявив, що глава РФ, ймовірно, сприйняв візит голови ЦРУ Джона Реткліффа як ознаку американської слабкості.

У виданні підкреслили, що одна з головних проблем для Кремля – зникнення мовчазної згоди громадськості на війну. Довіра до телевізійної пропаганди падає, а молоді люди розміщують у соціальних мережах заклики до припинення війни. Рейтинг схвалення Путіна знижується.

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