В Києві змінять правила користування мостами під час тривог

Напрацьований алгоритм буде передано на розгляд уряду.

Київська влада підготувала звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Серед іншого буде переглянуто порядок організації руху мостами, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Зібрали раду оборони міста Києва. Серед головних питань – зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах", - зазначив він.

Також, за словами Кличка, разом з військовими, буде переглянуто порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог.

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"Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм", - підсумував міський голова.

Повітряні тривоги в Києві – останні новини

Росія різко збільшила кількість атак на Київ та їхню тривалість. Наприклад, 27 серпня зафіксовано рекордну кількість хвиль атак дронів-камікадзе на столицю. Загалом Київ провів 872 хвилини – майже 15 годин – під повітряною тривогою того дня.

У зв’язку з частими та тривалими тривогами, перший тиждень навчального року школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі, водночас заклади освіти повинні підготуватися оперативно змінювати формат навчання, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

У столиці визначили різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. Батьки зможуть вибирати доступний для їхньої ситуації формат навчання – у межах тих моделей, які запропонує конкретна школа та педагогічний колектив.

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