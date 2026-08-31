Підготовка до опалювального сезону: Зеленський вказав, що має зробити Кличко в Києві

Військові адміністрації мають забезпечити проведення командно-штабних навчань щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації.

Органи місцевого самоврядування мають облаштувати системи незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках, а мер Києва Віталій Кличко - звернути увагу на персональну відповідальність за підготовку та проходження опалювального сезону в столиці. Про це йдеться в указі №838/2026 президента України Володимира Зеленського, опублікованому на сайті глави держави.

Цим указом вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня "Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва".

Ним передбачається, зокрема, забезпечити безумовне та своєчасне виконання Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, зокрема, заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону 2026/2027 року з метою його сталого проходження.

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"Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві", - йдеться у рішенні РНБО.

Що має зробити уряд

Крім того, Кабінет міністрів України має вжити заходів щодо пошуку додаткових джерел фінансування Комплексних планів стійкості, зокрема, за рахунок коштів міжнародних партнерів.

Також уряд за участю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринку нафтопродуктів, має вжити заходів із забезпечення фактично наявного резерву пального в обґрунтованому обсязі, необхідному для сталого проходження опалювального сезону.

Військові адміністрації

Водночас обласні та Київська міська державна (військова) адміністрація мають забезпечити проведення в місячний строк командно-штабних навчань щодо реагування на можливі надзвичайні ситуації, зокрема, на об’єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання, під час проходження опалювального сезону.

Крім того, вони мають забезпечити до початку опалювального сезону нарощування на 20% відповідно до показників, визначених Комплексними планами стійкості, обсягу резервного живлення для забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення, зокрема, тепло- та водопостачання.

Завдання для органів місцевого самоврядування

Згідно з указом, органи місцевого самоврядування мають, зокрема, вжити за участю об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів заходів для забезпечення до початку опалювального сезону автономності багатоквартирних будинків, зокрема, шляхом облаштування систем незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках, з метою забезпечення сталої роботи систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків.

Крім того, указом передбачається, що суб’єкти господарювання мають забезпечити до початку опалювального сезону захист усіх критичних елементів на об’єктах з виробництва теплової та/або електричної енергії із застосуванням технічних рішень першого рівня захисту.

Тепло у столиці

Як повідомлялося, раніше Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, висловив думку, що Київ може на місяці залишитися без тепла навіть у разі повного відновлення пошкоджених теплоелектроцентралей, адже вони залишатимуться вразливими до нових атак російських окупантів.

Експерт додав, що ситуація з Дарницькою ТЕЦ-4 залишається невизначеною, а щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, то роботи з їх відновлення тривають. Водночас Попенко підкреслив, що саме по собі відновлення теплоелектроцентралей ще не означатиме, що Київ буде повністю захищений від перебоїв з теплом.

Також народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що у вересні місто Київ та Київська область можуть отримати від Кабміну статус прифронтових. Це передбачає низку пільг для громадян, зокрема, щодо "страхування військових ризиків, бронювання, оплати для працівників, які задіяні у комунальній сфері".

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