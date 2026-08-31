Свято Першого дзвінка: прем'єр сказав, як мають пройти лінійки в школах

У громадах з підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів.

Шкільні лінійки до свята Першого дзвінка мають проводитися лише з урахуванням ситуації з безпекою, місткості укриттів та можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги.

Про це у Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він зауважив, що 1 вересня почнуть роботу 25 тис. закладів освіти, і наголосив, що у громадах з підвищеним ризиком російських ударів не повинно бути жодних масових заходів.

"Лінійки та інші урочисті заходи мають проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів і можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. Це рішення повинні ухвалювати конкретні громади на місцях. Безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості", - написав Корецький.

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Укриття у закладах освіти

Прем’єр зазначив, що нині в цілому по країні понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. У школах такий доступ мають 83% учнів. Це понад 9 тис. закладів дошкільної та 11 тис. закладів загальної середньої освіти.

Триває будівництво ще 131 такого укриття за кошти державного бюджету. З них - 18 підземних дитячих садків. Після завершення цих робіт доступ до укриття матимуть 87% вихованців та учнів. Ціль - до кінця 2027 року досягнути показника 92%.

В університетах та закладах фахової й професійної освіти цей показник значно нижчий - 68%. Укриття на сьогодні мають 965 з 1 тис. 420 університетів та коледжів.

Заклади вищої освіти та коледжі самостійно визначають формат і графік освітнього процесу в межах своєї автономії. Вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів та особливостей освітніх програм.

Ситуація з укриттями в Києві та на прифронтових територіях

Корецький також додав, що згідно з інформацією місцевої влади, у Києві укриття є у 528 дитячих садочках і 435 школах. Загалом вони дозволяють забезпечити 91% вихованців та учнів столиці. 23 садочки та 20 шкіл не мають власних укриттів. Для них освітній процес організовують у безпечних просторах, які орендують.

"Особлива увага - безпеці організації освітнього процесу на прифронтових територіях. Тут застосовуються всі можливі форми навчання. Частина дітей навчається дистанційно, частина - у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу. Формат та графік освітнього процесу визначається місцевими адміністраціями залежно від безпекової ситуації", - розповів він.

Підручники та харчування

Очільник уряду наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує друкарні та склади з підручниками. Тому, якщо неможливо оперативно надрукувати необхідну кількість підручників, учні мають отримувати доступ до їх електронних версій.

Там, де безпекові умови не дозволяють організувати повноцінні гарячі обіди, школярі мають отримувати готові до споживання страви.

Корецький також зауважив, що з 1 вересня зарплати освітян зростуть ще на 20%. Зростають посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок.

"Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від Єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні", - додав він.

Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти, органам місцевого самоврядування рекомендується здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року.

"Окремо зберігаємо доплату 2600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу", - написав Корецький.

Графіки навчання

Як повідомляв УНІАН, раніше українським закладам вищої освіти запропонували розглянути можливість ущільнення графіка освітнього процесу, використовуючи суботні дні восени і навесні з можливим подовженням освітнього процесу влітку.

Крім того, зокрема, перший тиждень навчального року школи Києва планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти повинні підготуватися оперативно змінювати формат навчання, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

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