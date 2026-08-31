Європа чинить тиск на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні системи Patriot, – Bloomberg

Норвегія може викупити ракети, щоб потім передати їх Україні.

Країни НАТО та Євросоюзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, поки Київ намагається відбивати дедалі сильніші повітряні удари Росії. Відповідні запити були зроблені влітку і передбачають можливість того, що Норвегія могла б викупити ракети, перш ніж передати їх Україні.

Це питання буде на порядку денному у вівторок і середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Дубліні, повідомив представник ЄС. Представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії також долучаться до зустрічі, пише Bloomberg.

Повідомляється, що Україна в останні місяці наполегливо просить про додаткові засоби ППО, заявляючи, що запаси країни, які скорочуються, не можуть зупинити удари Москви, що посилюються. Країна особливо потребує додаткових поставок системи Patriot американського виробництва, яка вже користується високим попитом через війну з Іраном.

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Є країни, які мають необхідні системи

ЗМІ пишуть, що Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів перехоплювачів Patriot серед союзників України. У обох країн також є запаси перехоплювачів, термін придатності яких добігає кінця. Союзники конкретно шукають ракети PAC-2, які є у цих країн.

Греція була однією з перших країн, які надіслали Україні боєприпаси після повномасштабного вторгнення Росії, але вона чинила опір тиску щодо передачі Patriot. Країна заявляє, що їй потрібні ці ракети для власної оборони на тлі давнього суперництва з Туреччиною.

Іспанія раніше цього року заявила, що надасть Україні військову допомогу на 1 мільярд євро (близько 41,5 мільярда гривень) у 2026 році.

Проблема загострюється

Забезпечення Києва новими засобами ППО стає дедалі нагальнішим завданням для союзників, оскільки Росія переходить до ескалації війни після того, як дійшла висновку, що мирні переговори зайшли в глухий кут.

Україна отримала розвіддані про те, що Росія готується до можливого нового наземного наступу в напрямку Києва, раніше повідомляв Bloomberg. Але знайти Patriot для України – це логістичне випробування, пише ЗМІ.

Багато країн ЄС, таких як Німеччина, заявляють, що надати більше систем Patriot означало б поставити під загрозу власну безпеку. США також вичерпали власні запаси під час війни з Іраном. Тим часом виробництво нових ракет займе час. І система Patriot, і європейська альтернатива SAMP/T зіткнулися з довгими чергами замовлень та затримками у виробництві.

Проте очікується, що в найближчі місяці в Україну все ж надійдуть деякі засоби ППО через PURL – програму, яка дозволяє союзникам НАТО купувати американську зброю для Києва.

Але країни ЄС обговорюють, чи дозволити Україні купувати більше ракет Patriot за рахунок власного кредиту Києву в розмірі 90 мільярдів євро. Такі країни, як Франція та Італія, хочуть, щоб ці кошти пішли на систему SAMP/T, але інші побоюються, що це може створити зайві труднощі для Києва.

Країни-члени ЄС проголосують з цього питання наступного понеділка.

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Крім того, ми також розповідали, що Росія просувається на Донбасі, а Україна готується до битви за його останні оплоти. За оцінками представників однієї з провідних європейських розвідувальних служб, росіяни можуть вийти на околиці Краматорська та Слов’янська на початку 2027 року.

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