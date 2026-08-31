Туреччина оголосила про свій план по відновленню експорту зерна Чорним морем

В країні заявили, що підтримують контакти з Росією та Україною.

Туреччина підготувала план безпечного транспортування зерна Чорним морем та підтримує з цього приводу контакти як з Росією, так і з Україною, заявив у понеділок міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, передає Reuters.

Туреччина неодноразово висловлювала готовність відновити угоду, укладену за посередництва ООН, яка дозволила вивезти зерно з України під час повномасштабної війни.

"Ми підготували план і підтримуємо контакти з обома сторонами щодо цього плану. Якщо виникнуть необхідні умови, ми докладатимемо зусиль, зокрема, для досягнення ще однієї угоди, подібної до зернової угоди", – заявив Фідан на пресконференції в Стамбулі.

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Туреччина та Організація Об’єднаних Націй виступили посередниками у так званій Чорноморській зерновій ініціативі, яка була узгоджена в липні 2022 року з метою забезпечення безпечного експорту майже 33 мільйонів тонн українського зерна Чорним морем.

Росія вийшла з угоди у 2023 році, мотивуючи це тим, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.

Обмеження українського агроекспорту – головні новини

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомив УНІАН, що через блокаду чорноморських портів українські фермери зараз перебувають в гіршому становищі, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас поки українські порти залишаються закритими, вартість низки продуктів буде падати, каже УНІАН економіст Олег Пендзин. На внутрішньому ринку сформувався надлишок пропозиції через перевиробництво і відсутність можливості здійснювати адекватний експорт сільськогосподарської продукції в звичних обсягах.

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