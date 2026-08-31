З’явилися знімки наслідків удару по дронопорту 'Цимбулова' в Орлі

Було уражено одну з пускових установок та місце зберігання ударних безпілотників.

У ніч на 30 серпня Сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії.

Супутникові знімки наслідків атаки опублікували моніторингові спільноти Exilenova+ та Supernova+. Зокрема, як зазначається, у дронпорту "Цимбулова" в Орлі було уражено одну з пускових установок та місце зберігання ударних безпілотників.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливі додаткові наслідки удару уточнюється.

Відео дня

Як пише український портал "Мілітарний", об’єкт розташований поблизу однойменного села Знаменського району Орловської області РФ. Відстань від майданчика до кордону з Україною становить приблизно 175–180 км.

Там росіяни розмістили 16 пускових установок, призначених для реактивних БпЛА "Герань-5" та "Герань-4".

Також на майданчиках встановлено для БПЛА "Герань-3" і "Герань-2".

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 серпня Силами оборони у Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства. Це другий за потужністю нафтопереробний завод РФ та найбільший на Північному Заході країни, розташований в Ленінградській області.

У ніч на 31 серпня в районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

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