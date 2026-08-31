Google урізала захист Pixel 11 заради економії: що втратив смартфон

Апаратна підтримка MTE з'явилася ще в лінійці Pixel 8, але в смартфонах Pixel 11 компанія Google несподівано відмовилася від цієї технології.

Google не стала оснащувати смартфони Pixel 11 апаратною підтримкою Memory Tagging Extension (MTE). Це технологія ARM, призначена для виявлення помилок під час роботи з пам'яттю та захисту від пов'язаних з ними атак. На це звернули увагу розробники GrapheneOS, намагаючись адаптувати свою операційну систему для нового смартфона.

MTE відстежує звернення до пам'яті на апаратному рівні та допомагає виявляти помилки, які можуть стати основою для вразливостей. Команда GrapheneOS використовує цю технологію на рівні всієї операційної системи, включаючи ядро, тому відсутність MTE в Pixel 11 виявилася для розробників особливо помітною.

Особливо показово, що апаратна підтримка MTE з’явилася ще у 2023 році в Pixel 8 і продовжувала працювати в поколіннях Pixel 9 та Pixel 10. Розробники припускають, що Google заощадила на MTE заради зниження вартості компонентів.

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При цьому не можна сказати, що Google повністю проігнорувала безпеку нового смартфона. Pixel 11 отримав чип безпеки Titan M3, підтримку постквантового алгоритму цифрового підпису ML-DSA та перехід на фреймворк AOSP IMS замість пропрієтарного рішення Samsung.

З усім тим, як запевняють GrapheneOS, ці захисні механізми не компенсують втрату MTE. Тим, хто шукає максимально захищений флагман на базі Android, ентузіасти рекомендують не поспішати з купівлею Pixel 11 і дочекатися виходу майбутніх пристроїв Motorola з підтримкою GrapheneOS.

При цьому для звичайного користувача Pixel 11 відсутність MTE навряд чи стане серйозною проблемою. Технологія наразі не використовується всіма Android-додатками і не є єдиним механізмом захисту. Мова, скоріше, йде про втрату додаткового рівня захисту.

Раніше експерти DxOMark протестували основну камеру Pixel 11 Pro XL і дійшли висновку, що це одна з найкращих камер на ринку. Смартфон знімає на одному рівні з iPhone 17 Pro, але трохи поступається флагманам Vivo та Huawei.

Також оглядачі порівняли Pixel 11 Pro XL та Galaxy S26 Ultra за основними параметрами та визначили найкращий. Обидва пристрої відносяться до найкращих флагманів на ринку Android, але підходи у виробників різні.

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