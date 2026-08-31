Зеленський звільнив свого радника зі стратегічних питань

Камишін був його радником поза штатом.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишіна від виконання обовʼязків свого радника зі стратегічних питань. Про це йдеться у відповідному указі глави держави №844/2026 від 31 серпня, оприлюдненому на його сайті.

Інших подробиць в указі не наводиться. Лише вказується, що Камишін був радником Зеленського поза штатом.

У своєму Telegram-каналі Камишін зазначив, що завершує роботу на позиції радника президента зі стратегічних питань.

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"За ці два роки наша оборонка стала стратегічною галуззю всередині країни і почала інтегруватись в оборонно-промислову архітектуру Європи та США. Дякую президенту за довіру та можливість бути корисним", - написав він.

Камишін додав, що продовжить працювати в оборонці, насамперед "над залученням інвестицій в український мілтех та розбудовою міжнародних партнерств".

Посади Камишіна

Як повідомляв УНІАН, з кінця березня 2022 року Камишін перебував на посаді голови правління "Укрзалізниці", але 27 лютого 2023 року заявив про відставку.

У березні він став позаштатним радником президента, але того ж місяця Верховна Рада України призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Тож він знову припинив бути радником президента.

У вересні 2024 року ВР ухвалила рішення про звільнення Камишіна з посади міністра стратегічних галузей промисловості, прийнявши його відставку.

Тоді ж Зеленський указом призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань (поза штатом).

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