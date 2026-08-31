В Україні впала середня зарплата: скільки заробляють українці

Найбільше традиційно заробляють в столиці.

Середня заробітна плата по Україні в липні впала на 1,6% порівняно з червнем і становила 32 243 гривні до сплати податків. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 24 827 гривень.

За даними Державної служби статистики, найвищі зарплати у липні зафіксували в Києві – 49 463 грн, або близько 38 087 грн "чистими" після сплати податків. На другому місці – Луганська область із середньою зарплатою 35 367 грн (27 233 грн "чистими"), а на третьому – Київська область – 33 268 грн (25 616 грн після сплати податків).

Водночас регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали: Чернівецька область – 23 354 грн (17 983 грн) та Кіровоградська область – 23 532 грн (18 120 грн)

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Крім того, найбільше, за підсумками липня, заробили працівники галузі інформації та телекомунікацій - 78 716 грн (60 611 грн), а найменше – працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги: 20 237 грн (15 582 грн).

У Держстаті також додали, що заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 серпня становила 3,8 млрд грн.

Зарплати в Україні - останні новини

13 серпня стало відомо, що середня зарплата в Польщі становила 9 966 злотих, або близько 119 тисяч гривень. За орієнтовним розрахунком, після сплати податків працівник може отримувати близько 7,1 тис. злотих, або 85 тис. грн. При цьому середня зарплата українців після сплати податків становила 21 807 грн.

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становив 66,84 тисячі гривень, що на 7 тисяч більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

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