Названо найпопулярніший Android-смартфон у світі прямо зараз, і це не Xiaomi

Актуальний флагман Samsung поступається лише iPhone.

Samsung Galaxy S26 Ultra несподівано очолив список найбільш продаваних Android-смартфонів у світі за підсумками другого кварталу 2026 року. Флагман Samsung не зміг обійти Apple у загальному заліку, але серед Android-пристроїв йому не знайшлося рівних. Про це пише SamMobileз посиланням на дані аналітиків Counterpoint Research.

Galaxy S26 Ultra посів 4-те місце в рейтингу найпопулярніших у світі смартфонів. Вище за нього лише iPhone 17, iPhone 17 Pro Max і iPhone 17 Pro. Це помітно кращий результат, ніж у попередника: рік тому Galaxy S25 Ultra посідав дев’яте місце у світовому рейтингу.

За даними Counterpoint Research, на "Ультру" припало понад половину всіх продажів лінійки Galaxy S26. Це особливо примітно для пристрою преміум-класу, оскільки найвищі позиції в рейтингах продажів зазвичай посідають доступні Android-моделі.

Відео дня

Водночас Samsung зміцнив свої позиції в масовому сегменті: одразу п’ять смартфонів виробника увійшли до десятки найпопулярніших моделей світу у другому кварталі 2026 року. Galaxy A07 4G посів 5-те місце, Galaxy A17 5G – 6-те, а Galaxy A17 4G – восьме. Звичайний Galaxy S26 розташувався на 9-му місці.

Особливо добре себе показала лінійка Samsung початкового рівня Galaxy A. Аналітики пов'язують її популярність із широкою доступністю та хорошим співвідношенням ціни й характеристик. Усі представлені в топ-10 моделі Galaxy A також отримують щонайменше 6 років програмних оновлень.

Раніше авторитетні експерти Tom’s Guide назвали Galaxy S26 Ultra найуніверсальнішим камерофоном на ринку, особливо для тих, кому важливі зум, нічна зйомка та відео.

Напередодні в мережі з’явилися перші зображення Galaxy S27 Ultra. Смартфон стане більше схожим на iPhone 17 Pro, через що Samsung, напевно, зіткнеться з великою кількістю негативу з боку фанатів, вважають експерти.

Вас також можуть зацікавити новини: