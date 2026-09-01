В Кремлі заявили, чи обговорював Путін з Сі Цзіньпіном війну в Україні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "українська криза обговорювалася рефреном".

Президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін практично не обговорювали російську агресію проти України, повідомив прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков росЗМІ.

При цьому, Пєсков уточнив, що сторони говорили про війну "рефреном", що буквально означає "повторювали багато разів".

"Українська криза (так в РФ називають її війну проти України – прим. ред.) обговорювалася рефреном, побіжно, власне, обговорення не було", - заявив речник очільника Кремля.

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За словами Пєскова, в основному Путін та Сі Цзіньпін обговорювали двосторонні відносини:

"Про весь обсяг торгівельно-економічної взаємодії, який, звичайно, не можна обговорювати публічно, зі зрозумілих причин".

Прессекретар президента РФ додав, що політики також "коротко обмінялися думками щодо основних питань міжнародного порядку денного".

Інші заяви Пєскова

Раніше УНІАН повідомляв, що Пєсков не підтвердив заяву очільника Офісу Президента України Кирила Буданова щодо того, що у вересні можуть відбутися нові зустрічі між Україною та РФ стосовно мирних переговорів. Зокрема, прессекретар Путіна зазначив, що не має жодної інформації про конкретні плани та терміни проведення наступного раунду переговорів. При цьому, Пєсков стверджує, що Москва продовжує роботу зі США та "зберігає готовність до продовження мирних переговорів".

Також ми писали, що Пєсков назвав "інформаційними вигадками" та спробою "розхитати ситуацію" дані про підготовку нової хвилі мобілізації в Росії. Він звинуватив в розповсюдженні цієї інформації Україну. Раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Росія, ймовірно, готується до нової хвилі мобілізації. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни можуть задіяти 300 тисяч мобілізованих восени.

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