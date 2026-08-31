800 реактивних дронів за 4 дні: Ігнат розповів про нову тактику атак Росії на Київ

Результати збиття реактивних "Шахедів" нижчі, ніж звичайних, констатував Ігнат.

Росія кілька днів поспіль завдає ударів безпілотниками, більшість з яких реактивні, головний напрямок атак - Київ.

Про це сказав в телемарафоні начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що більшість дронів, особливо ті, що летять вдень, є реактивні.

Ігната повідомив, що за крайні 4 доби росіяни запустили понад 1,5 тис. БПЛА, з яких близько 800 - реактивні.

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Він наголосив, що загальний показник збиття безпілотників є досить високим - 88–90%, а щодо реактивних БПЛА, то він нижчий, через їх високу швидкість. За його словами, атаки реактивними дронами відбуваються з усіх напрямків.

Ігнат нагадав, що росіяни наростили використання реактивних БПЛА в липні – тоді було в 5 разів більше їх запущено у порівнянні з червнем. Він додав, що за підсумками серпня їхня кількість може ще зрости.

За його словами, також збільшилася кількість застосування "Бандеролей", які летять на швидкості до 600 км/год. Він зазначив, що їх збивати складніше, тому по них відпрацьовують зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії та авіація з ракетами класу "повітря – повітря".

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ повідомив, що російські атаки спрямовані на те, щоб не лише здійснювати психологічний тиск на мешканців столиці України, але й на конкретну ціль - логістичні і торгові центри, поштові термінали, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти.

Ігнат сказав, що по уламках "Шахедів", які знайдені, зрозуміло, що вони вироблені буквально два тижні тому. Відносно вартості дронів, Ігнат зазначив, що реактивні безпілотники значно дорожчі за звичайні.

Ситуація з реактивними "Шахедами"

Як повідомляв УНІАН, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві розповів, що ситуація з використанням Росією реактивних "Шахедів" із короткими інтервалами між запусками була передбачуваною, однак своєчасної реакції на це не було.

За його словами, основне завдання зараз - пошук рішень, які дозволять автоматизувати протидію таким загрозам. Йдеться, зокрема, про створення безпілотників на реактивній тязі або дешевих ракет. Храпчинський сказав, що потрібно вже до кінця вересня запропонувати якесь рішення щодо протидії реактивним "Шахедам".

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