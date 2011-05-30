Блаженніший Любомир (Гузар) презентуватиме свою нову аудіокнигу

15:19, 30 травня 2011
Культура
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2 червня 2011 року об 11.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Блаженніший Любомир (Гузар) презентуватиме свою чергову аудіокнигу. Її назва «Суспільство і влада». Це перша частина нової трилогії колишнього Предстоятеля УГКЦ під загальною назвою «Суспільство». Вона, як і попередні, укладена у формі інтерв’ю. Аудіокнигу видано на двох CD.

В аудіокнизі Блаженніший Любомир, зокрема, говорить про політика і політику, про владу і народ, про депутатів у рясах, про фундаменталізм, релятивізм і лібералізм, про космополітизм і націоналізм, про Церкву і Державу та про відокремлення і співпрацю.

У презентації візьмуть участь:

Блаженніший Любомир (Гузар);

п. Леся Оробець, народний депутат України, автор запитань;

п. Віктор Єленський, президент Української асоціації релігійної свободи, автор передмови. 

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