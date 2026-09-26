В американському пакеті військової допомоги Україні не буде ракет для Patriot, - Reuters

Поставки в рамках програми можуть тривати до жовтня 2029 року.

Адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе юридичні зобов’язання витратити майже всі 400 мільйонів доларів, затверджені Конгресом на військову допомогу Україні, але в пакеті не буде ракет для Patriot, незважаючи на прохання Києва.

Це гарантує, що термін дії цих заходів не закінчиться 30 вересня, повідомили джерела видання Reuters, обізнані з планом.

Вони стверджують, що станом на початок цього тижня було виділено 307 мільйонів доларів із 400 мільйонів, передбачених Ініціативою сприяння безпеці України (USAI), і адміністрація планує зарезервувати решту 93 мільйони до закінчення фінансового року 30 вересня.

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Важливо, що ці кошти стали предметом суперечок у Конгресі, оскільки демократи та деякі соратники Трампа з числа республіканців критикують Пентагон за затримку допомоги Києву, за яку члени обох партій проголосували в грудні минулого року.

Перші поставки, що включають наступальне озброєння та техніку, таку як запчастини для бронетехніки, розпочалися цього місяця. Решта поставок, як очікується, буде здійснено до жовтня 2029 року. Термін повноважень Трампа в Білому домі закінчується в січні того ж року.

Одне з джерел повідомило, що до складу військової техніки та озброєння не входять ракети до Patriot.

Дефіцит ракет для Patriot

Раніше повідомлялося, що Україна та США досягли конкретних домовленостей щодо можливості надання нашій країні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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