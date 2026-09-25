Трамп закликав Зеленського зустрітися з Путіним у Москві, - Bloomberg

Джерела, обізнані з позицією українського президента, зазначили, що підняття цього питання Трампом його роздратувало.

Цього тижня президент Дональд Трамп знову закликав президента України Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним, незважаючи на неодноразові відмови в минулому, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та Росією, повідомляє Bloomberg.

Видання розповіло, що Зеленський відхилив цю пропозицію. Джерела, обізнані з позицією українського президента, зазначили, що підняття цього питання Трампом його роздратувало.

На запитання журналістів, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: "На ракеті", після чого вигукнув лайливе слово.

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В статті зазначається, що цього тижня Зеленський та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели окремі зустрічі з представниками адміністрації Трампа в Нью-Йорку.

"На тлі стрімкого зростання світових цін на дизельне паливо США закликали обидві сторони домовитися про перемир’я щодо нападів на енергетичні об’єкти одна одної, однак жодна зі сторін не погодилася на це", - повідомило видання.

Вказується, що в п’ятницю Зеленський заявив, що технічні переговори щодо укладення миру між Україною та Росією, ймовірно, відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах, хоча США ще не запропонували конкретну дату.

Європейські чиновники заявляють, що Трамп і його команда позитивно відреагували на їхні лобістські зусилля щодо надання підтримки Україні до настання зими. Вони також зазначили, що зустріч Трампа із Зеленським була загалом позитивною.

За даними видання, Трамп ще не вирішив, чи надішле він Україні додаткові засоби протиповітряної оборони цієї зими, оскільки США самі стикаються з дефіцитом через війну з Іраном, але погодився надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Зеленський заявив у п’ятницю, що Трамп повідомив йому, нібито він ухвалив остаточне рішення цього тижня, хоча й не уточнив терміни поставок.

Очікується, що виробництво розпочнеться не раніше ніж через рік, тож це не вирішить нагальнішу потребу України у захисті об’єктів критичної інфраструктури від російських атак у холодні місяці.

Видання зауважує, що пропозиція Трампа щодо зустрічі з Росією пролунала того ж тижня, коли держсекретар Марко Рубіо оголосив, що США запросили Путіна взяти участь у саміті "Групи 20" у Флориді в грудні, що викликало критику в Європі.

Мирні переговори з РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, Україна за 10 днів має обговорити з представниками США подальші плани щодо мирних переговорів з РФ. Зеленський поділився, що з Трампом вони "проговорили загальні речі". Після цього переговорні групи України та США мали "окрему довгу зустріч", де вже проговорювалися деталі. Президент України додав, що американці мають поговорити з росіянами.

Також ми писали, що речник президента РФ Дмитро Пєсков коментуючи слова Зеленського про візит до Москви "на ракеті", заявив, що в Кремлі вважають, що президент України Володимир Зеленський не відмовлявся від потенційного візиту до Москви. Також Пєсков прокоментував заяву глави МЗС України Андрія Сибіги про готовність Києва до негайного припинення вогню. Речник Кремля заявив, що Росія "відкрита до мирного процесу врегулювання". Водночас, він додав, що в Кремлі вважають, що слід прагнути не тимчасового перемир'я, а "миру".

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