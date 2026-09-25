Група сенаторів закликає Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт G20, - WP

Вони стверджують, що у Путіна може бути мало стимулів погодитися на перемир’я з Україною, якщо він не буде ізольований від решти міжнародної спільноти.

У четвер ввечері двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента Дональда Трампа відкликати запрошення, надіслане президенту Росії Володимиру Путіну на саміт G20 у Маямі, який відбудеться в грудні цього року, повідомляє The Washington Post.

"Президент Путін несе повну відповідальність за розв’язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Дозвіл на його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах викликає серйозні побоювання щодо легітимізації та нормалізації уряду, який щодня продовжує наносити удари по цивільних об’єктах України", – написали сенатори у листі, оприлюдненому ексклюзивно в газеті.

Сенатори зазначають, що Путін, міністр фінансів Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою національній безпеці.

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Вони стверджують, що у Путіна може бути мало стимулів погодитися на перемир’я з Україною, якщо він не буде ізольований від решти міжнародної спільноти.

Державний секретар Марко Рубіо оголосив про це запрошення в середу і назвав його "можливістю для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами".

Видання зазначило, що участь Сілуанова у зустрічі міністрів фінансів країн G-20 в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, минулого місяця здивувала інших учасників і викликала обурення членів Європейського Союзу, які вимагали, щоб його не включали до групової фотографії міністрів.

В статті вказується, що сенатори Роджер Вікер (республіканець від штату Міссісіпі) та Жанна Шахін (демократка від штату Нью-Гемпшир) виступили ініціаторами листа, який підписали ще шестеро демократів та шестеро республіканців.

Вікер є головою Комітету Сенату з питань збройних сил, а Шахін – провідною представницею Демократичної партії в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин.

Саміт G20 у Маямі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність приїхати й зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. За словами українського лідера, не матиме значення те, що саме він скаже президенту РФ, важливий лише результат.

Також ми писали, що прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков коментуючи слова Зеленського про готовність зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі, зазначив, що поки що не визначено, чи поїде російський диктатор туди. При цьому, Пєсков додав, що якщо Зеленський справді хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви, запрошення залишається в силі.

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