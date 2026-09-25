Глава МЗС Німеччини зрадів запрошенню Путіна на саміт G20

За його словами, "такими можливостями потрібно користуватися".

Глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль привітав запрошення російського президента Володимира Путіна на саміт G20 як повернення до кола західних лідерів. Про це пише DPA.

"Це запрошення, яке може надіслати будь-яка сторона, що виступає в ролі господаря саміту, стане лакмусовим папірцем, що дозволить зрозуміти, чи готовий Путін вести переговори в дусі доброї волі", - заявив він.

За його словами, "такими можливостями необхідно користуватися".

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"Ми неодноразово закликали російський уряд і Путіна особисто нарешті сісти за стіл переговорів. Це, принаймні, ознаменувало б початок серйозних переговорів, якщо Путін і російський уряд дійсно зацікавлені у припиненні війни", - сказав міністр.

У свою чергу, глава МЗС Канади Аніта Ананд заявила, що була здивована, дізнавшись про рішення президента США Дональда Трампа запросити Путіна на саміт G20, запланований на грудень.

Однак вона заявила, що не бачить підстав для бойкоту саміту з боку Канади, наголосивши на важливості діалогу з Росією.

Запрошення Путіна на саміт G20

Раніше двопартійна група з 14 сенаторів закликала Трампа відкликати запрошення, надіслане Путіну на саміт G20 у Маямі. Вони зазначили, що Путін, міністр фінансів Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями США за участь у діях, які вважаються загрозою національній безпеці.

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