Завод здатний виробляти до 2 млн тонн бензину, 5,3 млн тонн дизпалива, 200 000 тонн мазуту та 700 000 тонн нафтового коксу.

Пермський нафтопереробний завод, сьомий за обсягом переробки нафти в Росії, припинив роботу після атаки українського безпілотника, яка спричинила пожежу та пошкодила трубопроводи, сховища та технологічні установки у п’ятницю. Про це повідомили два джерела в галузі, пише Reuters.

Завод, розташований за 1460 км на північний схід від Москви, переробив близько 12,6 мільйона тонн, або 252 000 барелів нафти на день у 2024 році. Він виробив 2 мільйони тонн бензину, 5,3 мільйона тонн дизельного палива, 200 000 тонн мазуту та 700 000 тонн нафтового коксу.

Удар по Пермському НПЗ – що відомо

Нагадаємо, що 21 серпня російську Перм атакували безпілотники. Тоді завод призупинив роботу після атаки українських дронів. Тоді було зупинено основну установку первинної переробки нафти CDU-4, на яку припадає майже 40% потужності заводу. Її добова продуктивність становить 14 000 тонн нафти. За попередніми оцінками, ремонтні роботи можуть тривати від одного до двох тижнів. А ще одна основна нафтопереробна установка, CDU-5, на яку припадає 34% потужності заводу, простоює з 29 липня через ще одну атаку.

Відео дня

Також нафтопереробний завод в російському Новошахтинську був уражений українськими дронами. Пошкодження об’єкта змусили тимчасово призупинити його роботу. Новошахтинський нафтопереробний завод має річну потужність 5 мільйонів тонн нафти, або близько 100 000 барелів на добу. Нещодавно Україна завдала удару по двох великих російських нафтопереробних заводах у Москві та Ярославлі.

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