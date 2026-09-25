Маленька Україна стримує величезну Росію, бо воює зовсім по-іншому, - WSJ

У той час як росіяни покладаються на чисельну перевагу і грубу силу, українська армія робить ставку на ефективність кожного підрозділу і кожного удару.

Українські Сили безпілотних систем дедалі більше змінюють підхід до ведення сучасної війни, роблячи ставку на аналіз масивів даних, децентралізовані рішення та швидке впровадження нових технологій. Про це пише The Wall Street Journal за підсумками інтерв'ю з командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом "Мадяром" Бровді.

Автор публікації розповідає, що на початку розмови з Бровді електронний лічильник у його підземному командному пункті показував 302 загиблих російських військових за день. На момент завершення інтерв’ю цифра зросла до 343. Сили безпілотних систем становлять близько 2,5% української армії, однак, за наведеними в публікації оцінками, на них припадає приблизно третина втрат російських військ за останній рік.

Бровді пояснює українські результати не чисельною перевагою, а зміною самої організації армії. "Невелика сучасна українська армія перемагає стару радянську систему, яка була в Україні", – говорить він.

Відео дня

За його словами, залучення цивільних фахівців зробило військову структуру гнучкішою, а управління дедалі більше нагадує бізнес-процеси – із плануванням, оцінкою ефективності та контролем витрат.

Ключову роль у цій системі відіграє цифрова платформа Delta. Вона об’єднує дані від безпілотників, сенсорів та інших засобів у єдину мережу. Пілоти можуть позначати на карті виявлені цілі, після чого інформація одразу стає доступною підрозділам, які можуть реагувати без тривалого погодження наказів. Бровді оцінює, що делегує своїм військовим близько 90% бойових рішень.

Водночас кожна операція залишає цифровий слід: фіксуються місце, час, умови, використані засоби, ціль та результат. Відео й дані сенсорів дозволяють перевіряти, чи справді ціль була уражена, що допомагає уникати спотворення інформації про ситуацію на полі бою.

Значний акцент командувач СБС робить на аналізі великих масивів даних. Бровді почав систематично збирати їх ще у 2022 році. Нині лише його підрозділ "Птахи Мадяра" накопичує по 10–12 терабайтів інформації щодня. Ці дані використовують не лише для бойового управління, а й для оцінки ефективності різних моделей дронів та озброєння. Отриманий із фронту зворотний зв’язок допомагає швидше вдосконалювати нові системи.

На думку Бровді, західним арміям також доведеться перебудовувати свої підходи. "Завдання полягає в тому, щоб побудувати екосистему", – каже він.

Йдеться не про пошук одного "найкращого" безпілотника, а про створення системи, де дешеві й достатньо ефективні дрони, програмне забезпечення, розвідка, виробництво та оперативне управління працюють разом.

Водночас командувач СБС наголошує, що технологічна перевага має постійно розвиватися. За його словами, простого досягнення можливостей противника недостатньо: необхідно значно перевищувати їх, щоб зменшити саму можливість нової війни в майбутньому.

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Як писав УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Росія нібито була готова відновити переговори після виборів, але українські удари по Москві буцімто зірвали ці плани. Він повторив тезу про зрив перемовин у Стамбулі та назвав російські атаки "відповіддю" на дії України.

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