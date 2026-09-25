В Раді Європи закликали РФ до припинення вогню в Олешках, щоб надати людям допомогу

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті наголосив, що згідно з міжнародним гуманітарним правом Росія, як окупаційна держава, зобов’язана сприяти наданню гуманітарної допомоги.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині та безпечної евакуації цивільних, повідомляє офіційний портал комісара РЄ з прав людини.

"Я стурбований гуманітарною кризою в Олешках – місті, розташованому на тимчасово окупованих територіях Херсонської області України, – яка стрімко погіршується. Цивільне населення, зокрема діти, опинилося в пастці без достатньої кількості їжі, ліків, медичної допомоги, водопроводу та електропостачання", - наголосив О'Флаерті.

Він додав, що згідно з повідомленнями, їм загрожує високий ризик загибелі.

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"Згідно з міжнародним гуманітарним правом Росія, як окупаційна держава, зобов’язана забезпечувати продовольством та медичними засобами, а також сприяти наданню гуманітарної допомоги. Я закликаю до негайного припинення вогню на місцевому рівні, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарних організацій та безпечної евакуації цивільного населення", - нагадав комісар Ради Європи з прав людини.

О'Флаерті зазначив, що скрута та страждання людей, які опинилися на лінії фронту та на окупованих територіях, вимагають міжнародної уваги та вжиття відповідних заходів.

Ситуація в Олешках: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що жителі окупованого міста Олешки, що розташовано всього за 9 км від Херсона, опинилися в пастці. В них немає безпечного маршруту для виїзду, продовольства, повноцінної медичної допомоги та базових умов для життя. Окрім цього, після початку російської окупації та підриву Каховської ГЕС в Олешках немає електроенергії, газу та питної води, гостро бракує медикаментів. Дороги та під'їзди до міста заміновані, а пересування небезпечне через постійні атаки безпілотників та обстріли. З цієї причини евакуація та доставка гуманітарних вантажів практично заблоковані. Востаннє продовольство завозили до Олешок наприкінці травня.

Також ми писали, що журналісти ВВС розповіли, що за свідченнями мешканців зруйнованого міста, жителям Олешок доводиться їсти бур'яни з городів, оскільки продуктів, як і раніше, не привозять, а сезон овочів добіг кінця. Зрідка вони можуть підключитися до мережі, щоб подзвонити. Частою причиною загибелі стає удар дроном з боку російських військових. При цьому виникають складнощі з похованням тіл, оскільки окупанти вимагають додаткових документів та оглядів.

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